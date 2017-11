presidente Michel Temer marcou uma reunião nesta segunda-feira (6) com ministros e auxiliares para discutir o modelo de privatização da Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse ao Blog que quer apresentar a Temer os pontos sobre o tema discutidos pela pasta com os ministérios do Planejamento e Fazenda. Segundo o Blog apurou, também será apresentada ao presidente uma proposta do que as pastas acham que deva ser a distribuição do dinheiro fruto do processo. Uma fonte do governo afirmou à reportagem que uma das ideias em discussão é um pedaço para União (bônus de assinatura), uma parte para abater dos encargos setoriais (que pode ajudar a reduzir a conta de luz) e recursos para a revitalização do São Francisco. Foram chamados para a reunião, entre outros, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira.

