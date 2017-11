Temer reúne equipe para discutir modelo da privatização da Eletrobras

O presidente Michel Temer marcou uma reunião nesta segunda-feira (6) com ministros e auxiliares para discutir o modelo de privatização da Eletrobras.

O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse ao Blog que quer apresentar a Temer os pontos sobre o tema discutidos pela pasta com os ministérios do Planejamento e Fazenda.

Segundo o Blog apurou, também será apresentada ao presidente uma proposta do que as pastas acham que deva ser a distribuição do dinheiro fruto do processo.