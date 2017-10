Sem ser servidor, marqueteiro de Temer ganha sala no Planalto

O marqueteiro de confiança do presidente Michel Temer e responsável pelos programas partidários do PMDB, Elsinho Mouco, passou a ocupar uma sala em um local privilegiado no Palácio do Planalto, com visão para a Praça dos Três Poderes. A presença física de Elsinho Mouco, com espaço no quarto andar do Planalto, tem gerado forte desconforto entre assessores de Temer, justamente pelo fato de ele ser um marqueteiro, não um servidor do governo. Desde 1º de agosto, Mouco foi contratado como diretor de conteúdo pela agência de comunicação Isobar para cuidar da estratégia digital do governo, substituindo Daniel Braga, que comandou as redes sociais do prefeito de São Paulo, Joao Doria, durante a campanha em 2016. Segundo relatos, a presença de Mouco ampliou a divergência interna sobre o rumo da comunicação do governo, num momento de desaprovação recorde de Temer, que tem apenas 3% de “ótimo” e “bom”, segundo a última pesquisa Ibope encomendada pela CNI.

Fonte: G1