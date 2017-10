Partido Comunista chinês confirma Xi Jinping como líder por mais 5 anos

O que o mundo inteiro esperava, foi confirmado nesta quarta-feira (25): Xi Jinping foi confirmado como presidente da China pelos próximos cinco anos ao ser eleito como secretário-geral do Partido Comunista Chinês (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, que controla as Forças Armadas do país.

“Assumo minha relação não apenas como uma aprovação ao meu trabalho, mas também com um estímulo para seguir avançando”, declarou Xi em discurso exibido ao vivo na televisão.

O presidente da China também apresentou nesta quarta os cinco novos membros do Comitê Permanente do Politburo, órgão que constitui a cúpula da liderança do partido e do país. Além de Xi e do primeiro-ministro, Li Keqiang, que seguem no órgão, os novos integrantes são Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji e Han Zheng. Todos nasceram depois da revolução comunista chinesa liderada por Mao Tsé-tung em 1949.

Eles foram apresentados pelo presidente à imprensa em uma cerimônia no Grande Palácio do Povo de Pequim e substituirão membros que se aposentaram por motivos de idade (entre eles Wang Qishan, chefe da poderosa Comissão Central de Supervisão Disciplinar, que liderou a ampla campanha anticorrupção no país).

Todos os novos integrantes têm mais de 60 anos, assim como Li Keqiang (62), um indício de que nenhum deles deve suceder Xi Jinping no próximo congresso, em 2022. Li Zhanshu (67) é amigo de Xi, Wang Yang (62) é vice-primeiro-ministro, Wang Huning (62) é um importante teórico do partido, Zhao Leji (60) é diretor de organização departamental e Han Zheng (63), o líder do partido em Xangai. Leji substituirá Qishan no Politburo como chefe anti-corrupção.