Temer demonstra contrariedade com nota divulgada por Maia

O presidente Michel Temer demonstrou a interlocutores surpresa e contrariedade com a reação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de divulgar uma nota pública para afirmar que o Planalto disseminou uma “falsa versão” sobre o encontro entre os dois. Apesar da irritação, Temer orientou – mais uma vez – a equipe dele a não polemizar com o presidente da Câmara. O maior desconforto no Planalto é com os sucessivos ataques de Maia ao governo sem uma espécie de acerto prévio, “superdimensionando” episódios considerados do cotidiano da política. O encontro de Temer e Maia, segundo aliados do presidente da República, era justamente para distensionar a relação entre os dois depois de vários atritos públicos. Mas a percepção é que, ao divulgar a nota, Rodrigo Maia demonstrou a estratégia deliberada de se distanciar da imagem de Temer e do governo, que vive desaprovação recorde.

Fonte: G1