Hillary Clinton acusa WikiLeaks de ofuscar escândalo de Trump em vídeo sobre mulheres

Hillary Clinton acusou a plataforma WikiLeaks, nesta segunda-feira (16), de ter servido à Rússia, distraindo a atenção do eleitorado durante a campanha presidencial americana, logo no momento em que Donald Trump enfrentava um escândalo por uma gravação, na qual se gabava de assediar as mulheres de forma inadequada.

A ex-secretária de Estado foi derrotada por Trump em novembro passado. Em uma entrevista à rede Australian Broadcasting Corporation, a democrata criticou o fundador do WikiLeaks, Julian Assange.

“Assange se tornou uma espécie de niilista oportunista que faz o que um ditador pede”, alfinetou Hillary.