Dezenas de crianças são resgatadas no Mediterrâneo

Dezenas de crianças que estavam a bordo de um bote, inclusive bebês, foram resgatadas no Mediterrâneo e levadas à Itália nesta sexta-feira (13), informaram organizações de resgate de imigrantes.

Das 606 pessoas resgatadas nos últimos dias no mar, cerca de 180 eram menores de idade desacompanhados por adultos, de acordo com o comunicado da organização SOS Mediterrâneo, que junto com a ONG Médicos Sem Fronteiras operam o barco “Aquarius” no local.

Fonte: G1