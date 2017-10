PF cumpre 60 mandados de prisão em 6 estados contra tráfico internacional de cocaína

10 Out 2017 em Nacionais, Notícias

A Polícia Federal, em conjunto com Receita Federal, cumpre 60 mandados de prisão em seis estados nesta terça-feira (10) contra o tráfico internacional de cocaína por portos de Santa Catarina. As ações, batizadas de Oceano Branco e Contentor, fazem parte de investigações que já levaram à apreensão de mais de 10 toneladas de drogas no Brasil e Europa.