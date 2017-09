Suspeito confessa ter cortado pescoço de esportista britânica no AM

Artur Gomes da Silva, conhecido como “Beira”, suspeito de participar do assassinato da esportista britânica Emma Kelty, de 43 anos, confessou em depoimento que cortou o pescoço da vítima e ajudou a jogar o corpo dela no Rio Solimões, no interior do Amazonas. Ele foi preso nesta quarta-feira (20), no município de Coari, a 363 km de Manaus. Outras duas pessoas continuam foragidas. O corpo da vítima não foi localizado.

A britânica praticava canoagem sozinha entre as cidades de Coari e Codajás, quando foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte). Ainformação foi confirmada pela Polícia Civil na tarde da terça-feira (19).

Ao todo, quatro suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente de 17 anos. Outro suspeito morreu no Hospital em Coari, na manhã da quarta-feira (20), após trocar tiros com um grupo rival.

De acordo com o delegado de Coari, José Barradas, o suspeito que confessou o crime prestou depoimento logo após ser preso na quarta. Artur foi detido após uma denúncia anônima e não resistiu à prisão. “Ele confessou que, após os tiros, ele, junto com outro suspeito, cortou o pescoço dela e depois eles jogaram o corpo dela no rio”, disse Barradas.