Estudante de medicina suspeito de armazenar pornografia infantil é preso durante plantão em hospital

A polícia prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (19), um estudante de medicina que armazenava em um computador 6 mil fotografias de crianças e adolescentes. Ele foi preso enquanto fazia plantão em um hospital de Porto Alegre.

A prisão foi realizada em operação conjunta entre o Ministério Público e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. As imagens foram encontradas no computador que estava na casa do estudante.