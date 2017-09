Corpo de Marcelo Rezende é velado na Assembleia Legislativa de SP

O corpo do jornalista Marcelo Rezende é velado desde a manhã deste domingo (17) na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele morreu às 17h45 de sábado (16), em São Paulo, aos 65 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos em consequência de um câncer, informou o Hospital Moriah.

Rezende foi diagnosticado no início do ano com câncer no pâncreas com metástase no fígado. Ele se afastou do comando do programa Cidade Alerta, da TV Record, para fazer o tratamento de quimioterapia. Ele estava internado no Hospital Moriah, na Zona Sul de São Paulo.

Fonte: G1