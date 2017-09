Falecimento de Siderley Menezes é sentido em todo estado

URRAIS NOVOS: MORREU O IDEALIZADOR DA SIDYS TV

Morreu aos 73 anos o empresário do ramo de comunicação de Currais Novos, Siderley Menezes.

Ele lutava contra um câncer e foi vencido ontem pela doença em Natal, onde estava em tratamento médico.

Siderley Menezes nasceu em 24/11/1943 e faleceu ontem, 12/09/2017.

O velório será a partir das 10 horas desta quarta-feira, 12, na sua residência na Rua Albany Salustino 518, em Currais Novos.

As 19 horas acontecerá missa na Igreja de Santana de Currais Novos e em seguida o corpo de Siderley Menezes segue para Natal, onde será cremado a pedido dele. Siderley pediu que suas cinzas fossem espalhadas no jardim de sua casa e a família atenderá ao seu pedido em um ato intimo entre esposa, filhos, netos e parentes.

Siderley Menezes deixa viúva a esposa Silvia Menezes, além de 3 filhos, 6 netos e 2 bisnetos.

