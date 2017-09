Prefeitura de Currais Novos decreta luto oficial de 03 dias pela morte de Siderley Menezes, fundador da Sidys Tv a Cabo

A Prefeitura de Currais Novos decretou luto oficial de 03 (três) dias pelo falecimento do fundador da Sidys Tv a Cabo, Siderley Menezes, ocorrido na madrugada desta quarta-feira (13). Em sua trajetória, Siderley foi vereador e Vice-Prefeito de Currais Novos entre 1989 – 1992. Há 25 anos, de forma visionária, Siderley Menezes inaugurou a primeira TV a Cabo do Norte e Nordeste do Brasil, sendo reconhecido nacionalmente pelo seu pioneirismo. A Prefeitura de Currais Novos presta solidariedade aos familiares de Siderley, e reconhece os grandes benefícios e ações prestadas pelo empresário à sociedade curraisnovense.

(Foto: Divulgação Sidys)

Fonte: Página da PMCN