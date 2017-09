PF prende mulher e faz 3ª maior apreensão de ecstasy do RN

A Polícia Federal apreendeu na madrugada deste domingo (10) cerca de 45 mil comprimidos de ecstasy no Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Esta foi a 3ª maior apreensão de droga sintética já realizada no aeroporto, desde que o equipamento foi inaugurado em 2014.

A mulher flagrada com a droga na bagagem é uma cearense de 24 anos que chegava de Lisboa, capital de Portugal. Ela foi autuada por tráfico internacional de drogas.

Segundo a polícia, a ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina. A passageira teria ficado nervosa, o que levou a uma busca mais detalhada na sua bagagem. Mesmo retirando todo o seu conteúdo, ainda assim, as malas apresentavam peso excessivo. A droga estava oculta nos fundos falsos existentes de duas malas e distribuídas em 6 tabletes de comprimidos prensados.