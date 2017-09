Irma perde força e vira tempestade tropical

O furacão Irma perdeu força e se transformou na manhã desta segunda-feira (11) em tempestade tropical, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). Após devastar ilhas do Caribe, o furacão se dirigia para a região de Tampa, na Flórida. A tormenta matou 4 até agora em território americano. Governo cubano fala em 10 mortos, segundo a Reuters.

Irma, que chegou a ser um furacão de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, foi reduzido no domingo (10) à categoria 3, com ventos de 195 km/h, e às 18 horas (horário de Brasília) para a categoria 2. A previsão do NHC é que ele se torne uma depressão tropical (ciclone com velocidade máxima do vento de 62 km/h) na terça (12) à tarde, segundo a Reuters.

Fonte: G1