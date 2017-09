‘Estamos vivendo um pânico coletivo’: o relato dos brasileiros em fuga do furacão Irma

” É assustador.” Assim o advogado Renato Seitenfus, de 37 anos, define sua situação, após decidir deixar a cidade de Tampa, na Flórida, onde mora há sete anos com o marido, Fabiano Laux, para fugir da rota do furacão Irma.

A agência espacial americana, a Nasa, diz que esse fenômeno é o maior do tipo na última década. Depois de causar devastação no Caribe, o ciclone tropical está se encaminhando para a costa leste dos Estados Unidos e pode atingir o sul do país neste final de semana.