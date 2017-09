Quase 30 anos depois da vala de Perus ser aberta, laboratório da Bósnia analisará DNA de ossadas

Quase 30 anos após a descoberta da vala clandestina de Perus, no cemitério Dom Bosco, zona Norte de São Paulo, em setembro de 1990, familiares de desaparecidos políticos poderão ter respostas sobre os desaparecimentos. Nesta segunda-feira (4), amostras de ossadas foram enviadas para análise de DNA em um laboratório na Bósnia, na Europa.

O International Commission on Mission Persons (ICMP) foi escolhido porque tem experiência com a análise de mais de 20 mil casos de identificação humana no conflito da ex-Iugoslávia. “Esse laboratório tem a maior experiência internacional em casos dessa natureza, em ossadas degradadas vinculadas a conflitos de violação de direitos humanos”, disse Samuel Ferreira, perito médico-legista e geneticista forense da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça.

Segundo o técnico, que é coordenador do Comitê Científico do Grupo de Trabalho Perus (GTP), existem laboratórios brasileiros com a tecnologia necessária para fazer as análises, mas nenhum trabalha exclusivamente com isso, como o da Bósnia. “O projeto precisa de uma resposta rápida. O Brasil conseguiria mas não no prazo que esse processo exige”.

Fonte: G1