nze meses após ser lançado por Marcela Temer, Criança Feliz começa em só 6% das cidades brasileiras

pequeno Pablo, de 1 ano e 5 meses, ouviu a voz de Joana se aproximando, abriu um sorriso e caminhou apressado em direção à entrada da casa onde vive, em uma área pobre da cidade paulista de Vera Cruz, a 420 quilômetros de São Paulo. O quintal está cheio de produtos que serão destinados à reciclagem, fonte de renda da família de cinco adultos e sete crianças que vive ali.

Joana Dias, estudante de psicologia de 21 anos, chegava para uma visita a Pablo no âmbito do Criança Feliz. Enquanto os adultos ainda se cumprimentavam, o menino foi para o local onde as atividades costumam ocorrer, se sentou e balançou os bracinhos, como quem diz “vamos começar, estou pronto”.

Lançado pela primeira-dama Marcela Temer em outubro do ano passado, o Criança Feliz é uma tentativa do governo impopular de Michel Temer de ter uma vitrine na área social.

O programa consiste de visitas a residências com crianças de até 3 anos, que recebem Bolsa Família e estão em condições de vulnerabilidade, como a família de Pablo.

Ao completar onze meses, o Criança Feliz está de fato em ação em 6% dos municípios brasileiros – 337 cidades – segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), responsável pelo Criança Feliz. São lugares onde as visitas já teriam começado. É distante da meta de atingir metade das cidades do país – 2.785 – até o final deste ano.

O número pode ser menor do que o informado pelo governo Temer. No Rio Grande do Sul, o MDS afirma que são 72 cidades, mas a coordenação gaúcha fala em 44.

Em Vera Cruz, uma das primeiras cidades a iniciarem as visitas, o Criança Feliz acaba de completar um mês. Na casa de Pablo, é a quarta visita semanal.