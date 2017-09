Quatro suspeitos de assaltos a banco morrem em confronto com a PM na região Oeste potiguar

Quatro criminosos foram mortos durante um confronto com policiais militares do Rio Grande do Norte e da Paraíba, na tarde deste domingo (3), em uma fazenda entre as cidades de Campo Grande e Janduís, na região Oeste potiguar. Armas de grosso calibre foram apreendidas. Um policial levou um tiro de raspão, mas passa bem.

De acordo com a PM potiguar, os bandidos faziam parte de uma quadrilha que estava sendo perseguida desde a cidade de Brejo do Cruz, na Paraíba. Pela manhã, a quadrilha havia invadido a cidade paraibana em três veículos e explodido uma agência bancária. Moradores foram feitos de reféns na porta da agência. Fonte: G1