Índios passam madrugada no escritório da Presidência na Av. Paulista por reserva no Jaraguá

Indios guaranis passaram a madrugada desta quinta-feira (31) no saguão de entrada do escritório da Presidência da República em São Paulo, na Avenida Paulista. Eles ocuparam o prédio por volta das 9h30 desta quarta-feira (30) em um protesto pela revogação da portaria do Ministério da Justiça que anulou a declaração da Terra Indígena Jaraguá, no Norte da capital paulista.

A noite e a madrugada foram de cantoria e protesto no edifício. “A gente está cantando, rezando. A gente pede força, energia pra passar a noite aqui, passar duas, três noites se precisar”, disse Maria, que vive em uma terra indígena de Parelheiros, na Zona Sul, e foi ao local para apoiar os índios de Jaraguá. “São nossos parentes. Estamos lutando pela nossa terra, por aquilo que é nosso e foi tirado”, completou ela.

O governo federal anulou a portaria nº 581, de 2015, que garantia mais de 500 hectares de terra aos guaranis. Para isso, alegou “erro administrativo no procedimento inicial, que resultou em demanda de alteração da dimensão da terra indígena para 512 hectares”.