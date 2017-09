Com Ruschel e Follmann à frente, Chape vai à audiência com o Papa no Vaticano

A Chapecoense não fugiu ao protocolo. Desembarcando terça-feira na capital italiana para o amistoso de sexta contra o Roma, a delegação do clube catarinense foi ao Vaticano na manhã desta quarta ver o Papa Francisco. Tendo Alan Ruschel e Follmann à frente, a comitiva compareceu à Basílica de São Pedro para a audiência semanal do sumo pontífice. Por questões particulares, Neto foi o único dos jogadores sobreviventes da tragédia de Medellín ao não viajar.

Ocupando posição privilegiada na praça em frente à basílica, os atletas, a comissão técnica e membros da diretoria assistiram ao evento sempre muito concorrido por milhares de fieis vindos de todas as partes do mundo. Alguns familiares de Rushel e Follmann também compareceram para o especial encontro com o Papa, que foi até onde estava a comitiva brasileira, conversou com os dois jogadores e tirou fotos com a delegação da Chape.

Fonte: G1