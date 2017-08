Justiça torna réus 18 manifestantes presos com militar infiltrado em ato contra Temer em 2016 em SP

A Justiça de São Paulo tornou réus 18 manifestantes presos com um militar infiltrado em ato contra o governo do presidente Michel Temer (PMDB) em 4 setembro de 2016. À época, o então capitão William Pina Botelho atuou no protesto na capital paulista como agente infiltrado do Exército. Ele chegou a ser detido, mas não foi levado à delegacia.

O G1 apurou que em seu despacho de 21 de agosto, a juíza Cecília Pinheiro da Fonseca, da 3ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, Zona Oeste da cidade, já marcou para 22 de setembro, às 14h30, a audiência de instrução, debates e julgamento dos acusados.

Eles respondem em liberdade aos crimes de associação criminosa e corrupção de menores. O caso está sob segredo de Justiça.