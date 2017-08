Lula em Currais Novos

Muito aguardado por correligionários, o evento de recepção ao ex-presidente Lula em caravana pelo Nordeste, foi realizado neste domingo em Currais Novos/RN. Os simpatizantes se aglomeraram para ouvir a fala de Lula e outras autoridades.

Enriquecendo o evento com cultura, poesia e música, houve apresentações culturais intercalando os discursos e palavras de ordem, em sua maioria o bordão: “fora temer”.

O ex-presidente por dois mandatos, Luís Inácio Lula da Silva chegou com atraso em Currais Novos, escoltado por um forte aparato de segurança. Em sua fala, Lula destacou as conquistas dos seus dois mandatos a frente da nação, a diminuição da diferença entre ricos e pobres, a luta de independência das mulheres e as perseguições judiciais e midiáticas que, segundo ele, supostamente é vítima.

“Quando disputei as eleições em 1989, me dei conta de que candidato não consegue conhecer o país. Em campanha, você conhece o aeroporto e o palanque. Aí me deu vontade de viajar o Brasil para conhecer o Brasil e resolvi fazer caravanas. ”

“Brasília é uma ilha de fantasia, e quem fica preso naquele palácio não vai nunca governar o país atendendo aos interesses dos brasileiros! ”, destacou o ex-presidente em Currais Novos.

Fonte: Jean Souza