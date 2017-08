Donos de carreta que causou acidente com 23 mortos são presos por atrapalhar investigações no ES

Os irmãos Leocir Braz Pretti e Jacimar Pretti, donos da empresa responsável pela carreta que causou o acidente que deixou 23 mortos na BR-101, em Guarapari, foram presos na quarta-feira (23) e na quinta-feira (24), no Espírito Santo.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Alberto Roque, os mandados das prisões foram expedidos pela Justiça de Guarapari, porque os irmãos estavam atrapalhando as investigações e ameaçando e aliciando testemunhas.

“Um dia antes do depoimento, uma testemunha foi orientada pelo Leoecir e pelo Jacimar, a omitir os fatos acerca do excesso de peso e as orientações para fugir da fiscalização. Nesse depoimento, ela nos confidenciou que ele não foi só aliciado, foi coagido, se sentiu ameaçado pelos irmãos, que disseram que caso ele não mentisse na delegacia, seria mandado embora. Numa época de crise, a pessoa perder o emprego, é uma grave ameaça. De posse disso, eu entendi que aquela testemunha não era autora de crime de falso testemunho, mas sim vítima de coação”, afirmou o delegado.