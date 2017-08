Suspeitos de ligação com o ataque de Barcelona vão a tribunal de Madri

Quatro homens acusados de pertencerem a uma célula jihadista responsável pelo ataque com uma van que matou 13 pessoas em Barcelona na quinta-feira (17) compareceram a um tribunal nesta terça-feira (22), um dia depois de o suposto motorista ter sido morto a tiros pela polícia.

Os quatro, os únicos ainda vivos entre os 12 suspeitos que se acredita terem composto o grupo, foram levados de Barcelona a Madri e chegaram à Suprema Corte, que lida com casos de terrorismo, em um comboio de veículos policiais com as sirenes ligadas.