lvo de protesto, Gilmar Mendes defende semipresidencialismo como sistema de governo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, defendeu o semipresidencialismo como sistema de governo nesta segunda-feira (21). Ele participou de um evento sobre reforma política promovido pelo jornal “O Estado de S.Paulo”.

Ao final da fala do ministro, cerca de 10 pessoas se levantaram, vaiaram e mostraram cartazes com as frases “Fora Gilmar” e “Vergonha”. Alguns manifestantes, que faziam parte da plateia, também usavam nariz de palhaço.