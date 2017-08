que socialite quite dívida antes de doar a Lula; ‘perseguição’, diz ela

A Justiça de São Paulo determinou que Roberta Luchsinger, herdeira de um ex-acionista do banco Credit Suisse, pague o que deve a uma loja de decoração antes de pensar em doar dinheiro a alguém. Ela havia prometido presentear Luiz Inácio Lula da Silva com o equivalente a R$ 500 mil depois que o ex-presidente foi condenado e teve os bens bloqueados por decisão do juiz Sérgio Moro. Depois da decisão, a socialite postou em sua página do Facebook que vai “dobrar a doação”.

A ordem foi dada pelo juiz Felipe Albertini Nani Viaro, da 26º Vara Cível, que deferiu o pedido de uma loja de decoração para a execução imediata de uma dívida. O estabelecimento comercial cobra R$ 62 mil da socialite, que teriam ficado pendentes após a venda de móveis. Fonte: G1