Fundação Cultural vai promover oficinas durante Semana do Folclore

Oficinas de cordel e xilogravura vão marcar a Semana do Folclore em Currais Novos.A iniciativa é da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”. A Oficina de Cordel acontecerá de 28 de agosto à 01 de setembro às 19h na Biblioteca Municipal e será ministrada por Adriano Santori, já a Oficina de Xilogravura acontecerá nos dias 31 de agosto e 01 de setembro às 14h na Biblioteca Municipal, com coordenação de Hadoock Ezequiel.

As oficinas são abertas à população e para alunos a partir do 9º ano. As inscrições para as duas oficinas podem ser realizadas na Biblioteca (Vizinho ao CEJA, na Avenida Brasil) e Fundação Cultural (Em frente ao Banco do Brasil), das 7h às 13h.

Por Ana Paula