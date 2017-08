Grupo de Estudos GEA promove oficina de Libras em Currais Novos

O Grupo de Estudos Aprendendo a Aprender – GEAA, realizou na manhã desta quarta-feira,(16), mais um encontro. Desta vez os educadores tiveram uma oficina de Libras.

De acordo com Erileide Almeida, esse é o quarto encontro de uma série de oito a serem realizados ao longo do ano letivo.

O Grupo de Estudos Aprendendo a Aprender – GEAA tem o objetivo de reunir educadores a fim de aprofundar as reflexões sobre a prática da educação especial. Os encontros, que acontecem uma vez por mês, são realizados no auditório da SEMEC. A iniciativa é da 9ª DIRED em parceria com a SEMEC e as escolas.

Por Ana Paula