Dois suspeitos são baleados em tentativa de assalto a carro de desembargador do TJRN

O motorista de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reagiu a um assalto e baleou dois suspeitos na manhã desta segunda-feira (14). O caso aconteceu no bairro Tirol, bairro nobre da Zona Leste de Natal.

A ação conteceu por volta das 6h40, a um quarteirão de distância do Quartel do Comando da Polícia Militar. De acordo com a assessoria da PM, o motorista era um sargento que estava em um veículo de trabalho do TJRN.

O policial estava parado, dentro do veículo, aguardando o desembargador descer do prédio onde mora, no Residencial América, relataram testemunhas. Foi quando dois assaltantes chegaram em uma motoneta.

Imediatamente, ao perceber a ação, ele abriu a porta, derrubou os suspeitos e atirou contra eles.

Um dos homens ficou ferido na Rua Maxaranguape, em frente ao condomínio. O outro correu, mas foi perseguido e caiu ferido na Rua Ceará-Mirim, na lateral do quartel da PM.