PM e Secretaria de Assistência Social de Acari articulam ações educativas para festa de padroeira

Aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na manhaã desta segunda-feira (31), uma reunião com Sgt. Emerson, responsável pelo Destacamento de Polícia Militar de Acari, com o Conselho Tutelar, COMADEA e com representante da imprensa local, para planejamento de ações educativas a serem postas em prática durante a Festa de Nossa Senhora Da Guia de 2017.

As ações objetivam orientar a população com dicas de segurança durante esse período festivo.

Toda comunidade acariense está convidada a participar nesta quarta-feira, dia 02 de agosto, de uma roda de conversa no Coreto da Praça, a partir das 19h, para tratar sobre o referido tema.

“A Polícia também tem o seu papel educativo, então em parceria com a Secretaria de Assistência Social e demais órgãos iremos levar esclarecimentos à população e proporcionar também uma aproximação da sociedade com a Polícia, principalmente nesse momento de grandes festividades“, destacou Sargento Emerson.

Fonte: Nelder Medeiros