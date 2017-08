IFRN abre inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio

Podem participar do processo seletivo alunos concluintes ou que já terminaram o ensino fundamental. Instituto oferece 3.064 vagas, distribuídas em 31 cursos.

As inscrições para o Exame de Seleção do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) começam nesta quinta-feira (3) e seguem até o dia 28 de agosto. No total, o Instituto oferece 3.064 vagas, distribuídas em 31 cursos técnicos integrados ao ensino médio, disponíveis em 20 unidades de ensino no estado.

Os cursos são voltados para estudantes que estejam concluindo ou que já terminaram o ensino fundamental, sendo 50% das vagas reservadas para alunos de escolas públicas.

A taxa de inscrição custa R$ 30, mas os alunos que participaram do ProITEC 2017 estão isentos de pagar esse valor. Esses estudantes são os matriculados no 9º ano de escolas estatais, e que cursaram todo o Ensino Fundamental na rede pública de ensino.

Segundo a assessoria de comunicação do IFRN, a prova será aplicada no dia 8 de outubro, às 13h, no local determinado no cartão de inscrição.

O resultado das provas de múltipla escolha e os nomes dos candidatos que terão produção textual escrita corrigida serão divulgados a partir do dia 1º de novembro de 2017. Já o resultado final será divulgado a partir do dia 11 de dezembro no Portal do Candidato e na página do IFRN.

Fonte: IFRN