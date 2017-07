CURRAIS NOVOS: prefeitura ofertará em parceria com o SENAC cursos na “Unidade Móvel de Moda e Beleza”

A Prefeitura Municipal de Currais Novos em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista, FECOMÉRCIO e SENAC, ofertará em breve cursos na “Unidade Móvel de Moda e Beleza” do SENAC, que se instalará na Praça Tetê Salustino. Os cursos tem a finalidade de estimular o empreendedorismo, ampliar conhecimentos na área e fortalecer o mercado local de salão de beleza, e são voltados para capacitar pessoas que possuem conhecimento ou curso na área e estejam aptos a montar o próprio negócio ou tenham ingressado recentemente no mercado de serviços de beleza. Os Cursos oferecidos são: Manicure e pedicure, corte de cabelo (tendências atuais), design de sobrancelha, e penteados para festa.

“A vinda desta Unidade é fruto da nossa luta junto ao Sindivarejo e Fecomércio, e agradeço ao secretário da SEMTHAS, Luciano Oséas, e toda sua equipe, por operacionalizar e democratizar esses cursos na área da beleza em Currais Novos”, disse o Prefeito Odon Jr.

Os interessados em matricular-se nos cursos devem procurar a SEMTHAS na Rua do Plutônio, nº 95, das 7h às 13h, com xerox das documentações como Identidade, CPF, Comprovante de Residência, Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Experiência na Área (se possuir). Os candidatos devem residir ou exercer seu trabalho em bairros periféricos, possuir alguma experiência profissional, possuir o NIS, ensino fundamental completo, e ser maior de 18 anos.

Fonte: Jean Souza