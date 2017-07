Filial paulista de igreja suspeita de manter brasileiros como escravos nos EUA nega abusos

O Ministério Evangélico Comunidade Rhema, igreja brasileira filiada à americana “Word of Faith Fellowship” (Associação Palavra da Fé), disse em nota que não tolera nem permite “nenhuma forma de abuso em nosso ministério”. Uma reportagem da Associated Press (AP) revelou que a matriz americana manteve brasileiros como escravos na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A nota é assinada pelos pastores Juarez e Solange Oliveira e Paulo e Alice Santos, da igreja sediada em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Os pastores dizem estar “chocados, consternados e entristecidos com os artigos recentemente publicados pela mídia”. Falam ainda conhecer a igreja americana “há mais de 30 anos”, e que são “pessoas idôneas, vivem o amor de Deus, mas são caluniadas ao tentarem ajudar pessoas”.