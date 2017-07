Programação Oficial da 209ª Festa de Sant’Ana de Currais Novos é lançada oficialmente

Foi lançada oficialmente a programação da Festa de Sant’Ana 2017, de Currais Novos. O evento aconteceu na noite deste domingo (9) no Aero Clube. Com a presença do pároco de Sant’Ana, Erivan Primo e do prefeito Odon Júnior, além de autoridades, imprensa, representantes dos grupos paroquiais e a comunidade, a confirmação das datas, locais e atrações culturais foram divulgados. Esta será a 209ª festa, de 16 a 26 de julho e terá como tema “Com Sant’Ana cantemos as maravilhas do Senhor em Maria”.

Padre Erivan Primo, agradeceu a presença de todos e o empenho dos muitos voluntários que estão trabalhando para a festa acontecer. No novenário são diversos os pregadores. São muitos os eventos: cavalgada, passeio ciclístico, feijoada, missa e desfile do agricultor, leilões, jantar, festa da nostalgia, feirinha.

O prefeito Odon apresentou as atrações musicais que abrilhantarão as três principais noites do Pavilhão de Sant’Ana. Dia 23 de julho, domingo, Brasas do Forró e Rafael Bezerra. Na segunda (24) Mastruz com Leite e Daniel Nogueira. A terça-feira (25), véspera dos festejos a animação ficará por conta de Alcymar Monteiro, Isaak Galvão e Raynel Guedes. O patrocínio é da prefeitura municipal, Fecomércio e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte.

A procissão será na quarta-feira (26), a partir das 16h30 pelas principais ruas da cidade.

João Bezerra