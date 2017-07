Aumenta índice de infestação predial do mosquito aedes aegypti em Acari

Agentes de endemias do município de Acari concluíram o segundo ciclo do ano para identificar o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes Aegypti . Os resultados trazem preocupação em relação ao Índice de infestação Predial do mosquito no município, que aumentou em relação ao primeiro ciclo.

Segundo o agente de endemias Robson Alves, os números do primeiro ciclo, realizado em janeiro deste ano chegou a 7,7%. No segundo ciclo, realizado no mês de junho esse número aumentou para 11,7%.

Por Ana Paula