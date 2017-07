Romeiros potiguares percorrem mais de 500 km rumo ao Juazeiro do Norte

A fé e devoção é a combinação que move os romeiros em busca de seu objetivo. Este grupo saiu a pé de Lagoa Salgada (RN) com destino ao Juazeiro do Norte, no Ceará. Há cinco dias eles estão na estrada e daqui a duas semana é que eles chegarão ao destino para participar da Missa, no dia de Padre Cícero, a ser celebrada em 20 de julho.

O caminho é feito de 550 quilômetros e muita determinação. O grupo é formado por onze homens, todos agricultores. Dentre eles está Ednaldo, um dos romeiros que há 32 anos faz esse percurso.

A fé e a gratidão por graças alcançadas é o que motiva este grupo de romeiros percorrerem um longo caminho, mantendo as romarias como uma das manifestações mais tradicionais, como demonstração de fé.

Fonte: Ana Paula