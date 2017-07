Temer deve apresentar hoje à Câmara defesa contra denúncia

Temer na defensiva. Os advogados do presidente apresentam hoje à Câmara a defesa contra a denúncia de corrupção, bem antes do fim do prazo de 10 sessões em plenário, que começou a contar ontem. O documento será entregue à CCJ, que já tem um relator do processo: Sergio Zveiter (PMDB-RJ). Visto como um deputado independente, é ele quem vai recomendar aos colegas a aceitação ou a rejeição da denúncia de Janot. O presidente corre contra o tempo.

Fonte: G1