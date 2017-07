Temer faz nesta terça maratona de audiências com deputados e senadores

Em meio à maior crise política do governo desde que chegou à Presidência, Michel Temer fará nesta terça-feira (4) uma maratona de audiências no Palácio do Planalto para receber, das 8h às 22h, 22 parlamentares, entre deputados e senadores (saiba quem irá ao palácio ao final desta reportagem).

A agenda de Temer prevista para esta terça foi divulgada na noite desta segunda (3) pela Secretaria de Comunicação Social.