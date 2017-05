Começou a copa escolar Garoto Bom de Bola

A V Copa Escolar de Futebol Garoto Bom de Bola reunirá 37 seleções municipais e a participação de 814 alunos/atletas de 12 a 14 anos nos próximos dois meses pelo interior e capital do Rio Grande do Norte. A rodada de estréia da competição promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e do Lazer, aconteceu no último dia (29) com a realização de quatro jogos.

As seleções municipais que estão participando da Copa Garoto Bom de Bola são: Arez, Baía Formosa, Currais Novos, Fernando Pedroza, Georgino Avelino, Goianinha, Governador Dix Sept Rosado, Guamaré, Ipanguaçu, Itajá, Jardim de Angicos, João Câmara, Jucurutu, Lagoa D’Anta, Lagoa Nova, Lajes, Martins, Mossoró, Natal, Pedra Grande, Pedro Avelino, Pureza, Riacho da Cruz, Santa Cruz, Santana do Matos, São Bento do Trairi, São Fernando, São José de Mipibu, São José do Campestre, São Paulo do Potengi, Serra Caiada, Tangará e Várzea.