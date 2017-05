Currais Novos terá programação durante Semana da luta Antimanicomial

Para marcar a Semana da Luta Antimanicomial – movimento que tem como proposta humanizar o atendimento as pessoas em situação de dependência de álcool, crack e outras drogas, a rede de atenção psicossocial do município, em parceria com o CAPS desenvolverá diversas ações no período de 15 a 18 de maio. De acordo com Paula Érica – articuladora das redes de atenção a saúde, ações como palestras, rodas de conversa ações culturais farão parte da programação nas instituições e espaços de convivência do município.

Por Ana Paula