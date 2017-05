Coreia do Norte acusa EUA de complô para matar Kim Jong-Un

A Coreia do Norte acusou nesta sexta-feira (5) a Agência Central de Inteligência (CIA) dos Estados Unidos de conspirar com a Coreia do Sul para assassinar o líder do país, Kim Jong-Un, em um momento de grande tensão na região.

A CIA e os serviços de inteligência de Seul planejaram um “vicioso complô com substâncias bioquímicas” para assassinar o dirigente norte-coreano durante cerimônias públicas em Pyongyang, afirma em um comunicado o Ministério da Segurança do Estado.

Segundo o texto, para a CIA, “o assassinato por uso de substâncias bioquímicas incluindo substância radioativa e nanossubstância venenosa é o melhor método, que não requer acesso ao alvo”. Para realizar o ataque, a CIA e os serviços de inteligência de Seul teriam “corrompido ideologicamente e subornado um cidadão norte-coreano de sobrenome Kim”.