Prefeitura iniciará apreensão de animais soltos em vias públicas na segunda-feira

Após a construção de um local no Centro de Zoonoses a Prefeitura de Currais Novos passará a apreender os animais que estiverem soltos em vias públicas. A apreensão começará a ser feita a partir da próxima segunda-feira, dia 08. De acordo com a secretária municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento, a apreensão é prevista pelo Código de Postura do Município, criado em 1978, que também prevê o pagamento da multa e da taxa de manutenção para a retirada do animal.

De acordo com o Decreto 2174 de 12 de junho de 1996, os valores para fins de cobrança de multas e permanência pela apreensão de animais em vias e logradouros públicos são os seguintes:

1: Animais de grande porte (Equinos, bovinos, asininos): R$ 103,49, com multa diária de R$ 51,75

2: Animais de médio porte (Caprino e ovino): R$ 51,75, com multa diária de R$25,90

3: Animais de pequeno porte (Cachorro e gato): R$ 25,90 e multa diária de R$ 12,94

Por Ana Paula