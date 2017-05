Plano Municipal de Saneamento Básico é tema de audiência pública em Currais Novos

Elaborar as metas e estratégias para a política municipal de saneamento é o principal ponto de discussão da primeira audiência pública de elaboração do “Plano Municipal de Saneamento Básico”, realizada nesta quinta-feira(04), no auditório da Escola Municipal “Professor Humberto Gama”. De acordo com a Secretária de Saúde, depois de pronto o plano será enviado a FUNASA/ Ministério da Saúde, e a população tem papel fundamental nesta discussão.

Por Ana Paula