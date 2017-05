Brasil lança hoje 1º satélite dedicado à transmissão de dados

O Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) deve ser lançado nesta quinta-feira (4) a partir da Guiana Francesa por um foguete Ariane 5. Este é o primeiro satélite 100% brasileiro dedicado exclusivamente a transmissão de dados.

Além de ampliar a capacidade de telecomunicações e a cobertura de serviços de internet banda larga no Brasil, com foco em áreas de difícil acesso, o satélite fornecerá um meio seguro para transferência de informações civis e militares que envolvam a segurança nacional. Atualmente o governo aluga o sinal de satélites privados. O projeto do SGDC é resultado de uma parceria entre a Telebras e o Ministério da Defesa.