Moradores reclamam de esgoto no bairro Paizinho Maria

Moradores da Rua José de Inês, no bairro paizinho Maria, estão reclamando de um esgoto que deságua em um pequeno açude existente no bairro. Segundo os moradores aumentou a presença de insetos e muriçocas o que tem tirado o sono dos que residem na rua. Agora os populares e moradores pedem a atenção das autoridades para que possam resolver o problema. De acordo com a dona de casa Vanda Medeiros, na rua residem muitos idosos o que acarreta a má qualidade de vida dos mesmos e da população em geral.

Por Lázaro Jordão