Comitê convoca população para audiência pública sobre Plano Municipal de saneamento Básico

O Comitê Executivo do Plano Municipal de Saneamento Básico dá mais um passo para a efetivação do Plano em Currais Novos.Durante reunião, na manhã desta quarta-feira (03) os membros do Comitê definem os preparativos para a audiência pública que será realizada amanhã (04), para ouvir sugestões da população para o Plano Municipal que está em construção. A audiência pública será na Escola M. Prof. Humberto Gama, às 7h 30min.

Por Ana Paula