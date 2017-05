Cinco mil famílias devem participar do recadastramento do Bolsa Família em Currais Novos

Cerca de cinco mil famílias são beneficiárias, em Currais Novos, do programa Bolsa Família. O Cadastro único, que dá acesso há mais de 20 programas sociais deve ser atualizado a cada dois anos. Desde o mês de março a equipe do programa no município realiza o recadastramento. Para atender a demanda, a Semthas organizou um cronograma de atendimento às zonas rural e urbana. Na cidade, o atendimento obedece a um cronograma por bairros.

Por Ana Paula