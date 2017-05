Pai e madrasta perdem guarda de crianças após pegadinhas na web

Um pai e a madrasta perderam a guarda de dois de seus cinco filhos depois que divulgaram vídeos no YouTube nos quais faziam “pegadinhas” com as crianças.

Eles mantinham um canal no YouTube, o DaddyOFive (Pai de Cinco, em português), no qual divulgavam filmes dos trotes que pregavam nos filhos – muitos deles terminavam com estes aos prantos.

Num dos vídeos, o casal diz ao caçula, Cody, de 9 anos, que ele seria adotado por outra família e filma a reação do garoto.

Mike e Heather Martin, de Maryland, nos Estados Unidos, negaram que os vídeos são abusivos e alegam que a maioria deles é falsa – que as pegadinhas seriam, na verdade, encenadas.

A mãe biológica, Rose Hall, recuperou a custódia de duas das crianças.

“Emma (de 12 anos) e Cody estão comigo, tenho a guarda emergencial. Eles estão bem”, disse Hall, em um anúncio postado no YouTube, ao lado de seu advogado. “Eles estão voltando a brincar”.

“Fiquei com o coração partido e perturbada ao ver minhas crianças serem abusadas”, disse ela.

O defensor dos Martins, por sua vez, se recusou a comentar o caso. “Toda informação será apresentada à corte no momento oportuno”, disse.