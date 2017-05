Trabalhadores relatam dificuldades para sacar FGTS inativo

A vendedora Patrícia Maciel, de Belo Horizonte, esperava receber o dinheiro de suas duas contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no dia 10 de março, conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal para quem tem conta poupança no banco. Ela nasceu em fevereiro e estava no primeiro mês de recebimento do calendário de saques. No entanto, uma delas ela conseguiu sacar duas semanas depois e a outra até hoje está esperando o dinheiro ser liberado.

Assim como ela, outros beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro se queixam que ainda não receberam ou não conseguiram sacar o dinheiro. Há relatos ainda de dificuldades para fazer a atualização dos dados cadastrais e até de fraudes nas contas correntes. Esses trabalhadores acabam tendo que fazer várias viagens até as agências para resolver as pendências. E em alguns casos nem falando com a Ouvidoria elas são solucionadas.

Aumento de reclamações

Essas dificuldades aparecem no balanço do Reclame Aqui, que mostra crescimento no número de reclamações contra a Caixa Econômica Federal desde o anúncio da liberação do saque das contas inativas, no final do ano passado.

Durante o ano passado, o total de reclamações envolvendo o FGTS foi de 920. E neste ano já são 642 até o dia 9 de abril, ou seja, 70% do total de 2016 já foi atingido nos primeiros três meses do ano.

Os beneficiários começaram a retirar o dinheiro em 10 de março. E foi justamente o mês passado que registrou o maior número de reclamações neste ano: 267.